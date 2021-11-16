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"Мегаспайдер": в Австралии найден рекордный экземпляр ядовитого паука

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2021, 12:18
Австралийский "Мегаспайдер" (Фото: Australian Reptile Park)

Уникальный по размерам воронковый паук вида Atrax robustus был передан специалистам из Австралийской программы по созданию противоядий, пишет CNN.

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Паучиха размером около восьми сантиметров получила прозвище "Мегаспайдер", и это самый крупный из известных ученым экземпляров (обычно размер особей этого вида не превышает пяти сантиметров). По утверждениям исследователей, ее хелицеры (челюсти) длиной около двух сантиметров способны прокусить человеческий ноготь. 

Австралийский парк рептилий регулярно получает от волонтеров пойманных ядовитых пауков, и "Мегаспайдер" был доставлен с очередной поставкой. Паучиха находилась в контейнере без пометок, из-за чего пока не удалось установить, где именно она была поймана. В специальном заявлении руководство парка призвало нашедшего ее анонимного волонтера связаться с исследователями.

Австралийский гигантский воронковый паук и его смотритель Джейк Мени (Фото: Australian Reptile Park)


Австралийские воронковые пауки ядовиты и считаются одним из немногих видов, укус которых может быть смертельно опасен для человека. Яд пойманных пауков используется для изготовления противоядия, которое спасает до 300 человеческих жизней в год.  

"Если мы сможем убедить общественность передать нам больше таких пауков, как этот, мы сможем спасти больше людей благодаря огромному количеству яда, которое они могут произвести", – говорит сотрудник образовательного центра при парке Майкл Тейт. – "Мы очень хотим узнать, где она была найдена, и надеемся найти других настолько же крупных пауков".

Австралийский паук Atrax robustus устраивает паутины в форме воронки во влажных и прохладных местах, а также в домах. Питается крупными насекомыми и другими пауками.

Сергей Бережной
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