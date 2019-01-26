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26.01.2019, 09:45

Между Россией и Ираном в Сирии разгорелся конфликт - Spiegel

Между Россией и Ираном в Сирии разгорелся конфликт - Spiegel - Фото
Фото: EPA

Пророссийские боевики столкнулись с подразделениями из дивизии проиранских боевиков в сирийской долине Аль-Габ; есть жертвы

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В войне в Сирии происходит новая эскалация. Как сообщает Spiegel, в стратегически важной долине Аль-Габ подразделения в составе корпуса пророссийских боевиков столкнулись с подразделениями из дивизии проиранских боевиков.

Обе стороны применили бронетехнику, гранатометы и пулеметы, отмечает издание.

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Какие потери понесли стороны, неизвестно. О столкновении Spiegel пишет на основе записей радиоперехвата. Речь может идти о нескольких десятках, а, возможно, и около 200 погибших.

Иранское агентство IRNA до этого сообщило, что российская зенитно-ракетная система С-300 не была задействована для отражения израильского авиаудара в Сирии. Председатель меджлиса Хешматолла Фалахатпише раскритиковал Россию за это. Он также предположил, что Израиль координирует воздушные атаки с российским командованием в Сирии.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что у его страны есть право на проведение военной операции в Сирии в случае необходимости.

Ранее сообщалось, что боевики в Донбассе используют российскую разработку 2014 года, которая использовалась в Сирии.

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Теги: Сирия, война, Иран, столкновение, Аль-Габ
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