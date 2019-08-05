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Мексика грозит США "юридическими мерами" из-за убийства в Техасе

Мексика грозит США "юридическими мерами" из-за убийства в Техасе - Фото
Марсело Эбрард (фото - ЕРА)
05.08.2019, 16:03

В своем видеообращении глава МИД Мексики назвал произошедшее в Эль-Пасо "неприемлемым"

Мексиканское правительство прибегнет к "юридическим серам" против США после того, как шесть мексиканских граждан были убиты в результате стрельбы в Эль-Пасо, Техас. Об этом заявил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард, сообщает CNN.

При этом он не уточнил, о каких именно "юридических мерах" идет речь.

В своем видеообращении в Twitter Эбрард назвал произошедшее в Эль-Пасо, "неприемлемым".

"Мексика выражает самое глубокое осуждение и неприятие этого варварского акта", - сказал он.

Американское следствие рассматривает расовую ненависть как один из мотивов подозреваемого в массовом убийстве в супермаркете Эль-Пасо, Техас, когда погибли 20 человек и еще 26 были ранены. Значительная часть пострадавших - латиноамериканского происхождения.

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Мексика стрельба техас Эль-Пасо
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