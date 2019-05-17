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17.05.2019, 10:55

Меркель исключила участие в европейской политике после 2021 года

Меркель исключила участие в европейской политике после 2021 года - Фото
Ангела Меркель (фото - пресс-служба немецкого правительства)

Немецкий канцлер не намерена продолжать политическую карьеру по завершении своего последнего срока на посту

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Канцлер Германии Ангела Меркель не будет претендовать на высокий пост в Евросоюзе после того, как ее четвертый и последний срок на посту закончится в 2021 году. Об этом пишет Politico, цитируя саму Меркель.

После встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте канцлер сказала, что не пойдет ни в какой политический офис, независимо от того, где он будет находиться.

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Издание напоминает, что канцлер говорила об этом еще в октябре прошлого года. Но затем Меркель рассказала Sueddeutsche Zeitung, что чувствует личную ответственность своей за будущее Европы.Это и вызвало слухи о том, что канцлер, возможно, продолжит политическую карьеру.

В декабре прошлого года Меркель объявила об уходе с поста главы партии. Вместо нее новым лидером ХДС избрали Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

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Теги: Ангела Меркель
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