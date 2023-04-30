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Меркель настаивает: ее политика по отношению к России, хоть и не сработала, но была верной

Цей матеріал також доступний українською
30.04.2023, 06:12
Меркель настаивает: ее политика по отношению к России, хоть и не сработала, но была верной - Фото
Фото: EPA

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель настаивает, что ее политика в отношении России была правильной. Об этом она сказала в интервью Die Zeit, опубликованном в субботу, 29 апреля.

"Я пыталась предотвратить эту ситуацию [полномасштабное российское вторжение в Украину] с помощью того, что было в моем распоряжении. Тот факт, что это не сработало, не является доказательством того, что эта попытка была неправильной", – сказала Меркель.

Также она считает правильными усилия Германии по мирному урегулированию российского вторжения в 2014 году – когда были подписаны минские соглашения.

На вопрос, как, по ее мнению, может закончиться российско-украинская война, Меркель ответила, что не хочет это комментировать. В то же время она призвала продумать будущий сценарий, при котором возможны переговоры.

Андрій Водяний
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Россия Германия война Ангела Меркель
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