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31.05.2019, 09:59

Меркель присвоили почетную докторскую степень в Гарварде

Меркель присвоили почетную докторскую степень в Гарварде - Фото
Ангела Меркель (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Речь канцлера Германии собрались послушать 20 тысяч выпускников, учеников и преподавателей Гарварда

Канцлеру Германии Ангеле Меркель 30 мая была присвоена почетная докторская степень Гарвардского университета. Об этом сообщает Deutsche Welle.

При этом была особо отмечена миграционная политика Меркель и то, как она отстаивала свои убеждения, даже когда их критиковали.

Речь Меркель собрались послушать 20 тысяч выпускников, учеников и преподавателей Гарварда.

Ее выступление многие расценили как косвенную критику президента США Дональда Трампа, несмотря на то, что канцлер Германия ни разу не упомянула его имени.

Меркель заявила, что политика протекционизма вредит свободной торговле, а вместе с тем и основам благосостояния. 

"Изменения к лучшему возможны, если мы будем действовать вместе", - добавила она. Политик призвала "разрушить стены в головах" и "бороться с невежеством и узколобостью", защищать свободу и демократию и "бережно обращаться с правдой".

Меркель рассказала собравшимся о своем прошлом в ГДР и о том, как сильно ограничивала ее жизнь в юношеские годы Берлинская стена.

Возведение заградительной стены на границе с Мексикой было одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа, который называл эту меру эффективным способом борьбы с нелегальной миграцией и неоднократно критиковал Меркель за ее политику в отношении беженцев.

29 мая Меркель заявляла, что недовольна своей потенциальной преемницей Аннегрет Крамп-Карренбауэр и не намерена досрочно уходить с поста главы правительства.

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Теги: дональд трамп, Ангела Меркель, гарвард, докторская степень
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