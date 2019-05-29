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29.05.2019, 06:55

Меркель не уйдет с поста канцлера досрочно - Bloomberg

Меркель не уйдет с поста канцлера досрочно - Bloomberg - Фото
Ангела Меркель (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По словам немецких чиновников, Ангела Меркель недовольна своей потенцальной преемницей Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Канцлер Германии Ангела Меркель недовольна своей потенцальной преемницей Аннегрет Крамп-Карренбауэр и не намерена досрочно уходить с поста главы правительства. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.

Меркель сомневается, что Крамп-Карренбауэр, которая возглавила ХДС, сможет занять должность канцлера, говорят источники. В последнее время ее рейтинг падает - по их мнению,  связи неудачными попытками ускорить уход Меркель. Кроме того, на рейтинге скажется худший в истории ХДС результат на выборах в Европарламент.

Однако сама Меркель подобные слухи называет глупостями.

2-3 июня пройдет встреча руководства ХДС. Ожидается, что этот вопрос обсудят там.

Напомним, на первом обсуждении главами государств и правительств Европейского Союза кандидатуры будущего главы Еврокомиссии Ангела Меркель предложит на эту должность лидера христианских демократов в Европарламенте Манфреда Вебера.

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Теги: Ангела Меркель, хдс, Аннегрет Крамп-Карренбауэр
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