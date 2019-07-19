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Меркель рассказала о состоянии здоровья и планах уйти в отставку

Меркель рассказала о состоянии здоровья и планах уйти в отставку - Фото
Ангела Меркель (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
19.07.2019, 21:35

Канцлер Германии сообщила, что чувствует себя хорошо и уходить раньше 2021-го не планирует

Состояние здоровья не помешает канцлеру Германии Ангеле Меркель исполнять свои обязанности еще несколько лет. Об этом она сама заявила журналистам на традиционной летней пресс-конференции канцлера перед каникулами, передает Euronews.

Она также сообщила, что по-прежнему намерена уйти из политики в 2021-м.

"Я чувствую себя хорошо. С таким количеством интересных вопросов — очень хорошо. В 2021-м я уйду из политики. Я полагаю, что жизнь после этого продолжится, и я надеюсь провести ее в добром здравии", - сказала Меркель.

Ранее сегодня канцлер Германии заявила, что Россия поддерживает правые популистские партии в Европе.

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