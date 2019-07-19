Меркель: Россия поддерживает правых популистов в Европе

Ангела Меркель (фото - Bundesregierung/Kugler)

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Россия поддерживает правые популистские партии в Европе. Об этом она сказала в интервью Spiegel.

Ее попросили прокомментировать расследование в Италии возможного сговора правящей партии Лига Севера, лидером которой является вице-премьер-министр Маттео Сальвини, с Россией.

Меркель ответила, что это расследование - вопрос итальянской политики. Вместе с тем канцлер добавила: "Мы не раз видели, как правые популистские партии получают поддержку от России. Это вызывает беспокойство".

Вчера глава политсовет Оппозиционной платформы – За жизнь Виктор Медведчук побывал в Страсбурге, где в здании Европарламента презентовал некий свой план по урегулированию ситуации в Донбассе. После этого он прилетел в Санкт-Петербург, где отчитался перед Владимиром Путиным о прошедшей встрече. В Европарламент Медведчука пригласили депутаты от ультраправых партий, симпатизирующих Путину.