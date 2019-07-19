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19.07.2019, 15:11

Меркель: Россия поддерживает правых популистов в Европе

Меркель: Россия поддерживает правых популистов в Европе - Фото
Ангела Меркель (фото - Bundesregierung/Kugler)

Канцлера попросили прокомментировать расследование в Италии возможного сговора правящей партии Лига Севера с РФ

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Россия поддерживает правые популистские партии в Европе. Об этом она сказала в интервью Spiegel.

Ее попросили прокомментировать расследование в Италии возможного сговора правящей партии Лига Севера, лидером которой является вице-премьер-министр Маттео Сальвини, с Россией.

Меркель ответила, что это расследование - вопрос итальянской политики. Вместе с тем канцлер добавила: "Мы не раз видели, как правые популистские партии получают поддержку от России. Это вызывает беспокойство".

Вчера глава политсовет Оппозиционной платформы – За жизнь Виктор Медведчук побывал в Страсбурге, где в здании Европарламента презентовал некий свой план по урегулированию ситуации в Донбассе. После этого он прилетел в Санкт-Петербург, где отчитался перед Владимиром Путиным о прошедшей встрече. В Европарламент Медведчука пригласили депутаты от ультраправых партий, симпатизирующих Путину.

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Теги: Ангела Меркель, владимир путин, кремль, ультраправые
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