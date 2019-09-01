Меркель сказала, чем займется после ухода из политики

Ангела Меркель (фото - EPA)

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что после ухода из политики собирается вернуться на работу в Академию наук. Об этом она сказала во время выступления в Лейпцигской высшей школе менеджмента HHL, которая присудила ей почетную степень доктора экономических наук, сообщает Reuters.

"Все университеты, что дали мне почетную докторскую степень, в любом случае услышат обо мне, когда я перестану быть канцлером… Я вернусь и останусь не на такое короткое время, как сегодня. Я останусь подольше", - отметила Меркель.

Меркель - физик по образованию. Срок ее полномочий на посту канцлера Германии истекает в 2021 году.