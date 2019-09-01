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Меркель сказала, чем займется после ухода из политики

Меркель сказала, чем займется после ухода из политики - Фото
Ангела Меркель (фото - EPA)
01.09.2019, 08:54

Канцлер Германии собирается вернуться к научной деятельности

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что после ухода из политики собирается вернуться на работу в Академию наук. Об этом она сказала во время выступления в Лейпцигской высшей школе менеджмента HHL, которая присудила ей почетную степень доктора экономических наук, сообщает Reuters.

"Все университеты, что дали мне почетную докторскую степень, в любом случае услышат обо мне, когда я перестану быть канцлером… Я вернусь и останусь не на такое короткое время, как сегодня. Я останусь подольше", - отметила Меркель.

Меркель - физик по образованию. Срок ее полномочий на посту канцлера Германии истекает в 2021 году.

  • 25 августа Меркель сказала, что Берлин и Париж стремятся как можно скорее провести саммит лидеров государств "нормандской четверки" - Германии, Франции, Украины и России.
  • 28 августа президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Меркель. Достигнута договоренность о предваряющей переговоры нормандской четверки подготовительной встрече дипломатических советников глав государств и правительств 2 сентября этого года.

 

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Ангела Меркель Владимир Зеленский
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