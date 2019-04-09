Меркель высказалась насчет переноса Brexit на начало 2020 года

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает возможным перенос Brexit на конец 2019 - начало 2020 года. Соответствующее заявление глава германского правительства сделала 9 апреля в ходе заседания фракции ХДС/ХСС в бундестаге после полуторачасовой встречи с британским премьером Терезой Мэй, передает Deutsche Welle.

По словам канцлера, Мэй пообещала ей, что Лондон будет придерживаться всех взятых на себя обязательств в рамках европейского сообщества до тех пор, как членство в нем Великобритании будет сохраняться. Меркель также подтвердила, что поддерживает намерение британского парламента воспрепятствовать нерегулируемому Brexit.

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8 апреля Палата общин британского парламента проголосовала за закон, обязующий премьер-министра Терезу Мэй договариваться c Европейским союзом о новой отсрочке выхода Великобритании из блока (Brexit) до 30 июня.