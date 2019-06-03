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03.06.2019, 13:43

Мэй: Британия и США вместе делают больше, чем другие нации

Мэй: Британия и США вместе делают больше, чем другие нации - Фото
Тереза Мэй (фото - EPA)

Британский премьер перед визитом Трампа назвала США и Великобританию "главными инвесторами в свои экономики"

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Британия и США совместно имеют наибольший экономический и военный потенциал и "делают больше, чем другие нации". Об этом она сказала перед визитом в Лондон президента США Дональда Трампа, пишет Укринформ.

"Мы - крупнейшие инвесторы в наши экономики. Наши прочные торговые отношения, тесные предпринимательские связи создают рабочие места, возможности и благополучие для наших граждан", - заявила политик. 

Трамп будет в Великобритании до 5 июня. Далее европейское турне президента продолжится в Швеции и Ирландии.

Ранее британский премьер объявила о дате своей отставки. Во время своей речи она расплакалась

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Теги: дональд трамп, Тереза Мэй
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