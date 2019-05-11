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11.05.2019, 19:23

Мэй может объявить дату отставки в течение недели – депутат

Мэй может объявить дату отставки в течение недели – депутат - Фото
Тереза Мэй (фото - EPA)

Мэй раньше говорила о своей отставке, однако некоторые депутаты хотят знать точную дату

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Премьер-министр Тереза ​​Мэй может назначить дату своей отставки в течение недели, заявил председатель консервативного комитета сэр Грэм Брэди, передает BBC.

Отмечается, что Мэй раньше говорила о своей отставке, однако некоторые депутаты хотят знать точную дату. По словам Брэди, "четкое понимание" появится после встречи премьер-министр с комитетом в будущую среду.

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Кроме того, он сообщил, что переговоры о Brexit с лейбористами завершатся в течение нескольких дней. Свою кандидатуру на пост премьера Британии Грэм предлагать не намерен.

6 мая стало известно, что Мэй провела ряд секретных переговоров по поводу второго референдума о выходе страны из Европейского Союза.

Читайте также: Великобритания может выйти из ЕС еще до выборов в Европарламент

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Теги: отставка, Тереза Мэй
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