​​Мэй может снова отменить решающее голосование по Brexit - СМИ

Тереза Мэй (фото - Flickr/number10gov)

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй, возможно, снова отменит решающее голосование в парламенте по сделке о выходе Британии из Евросоюза (Brexit), чтобы избежать его срыва. Об этом сообщает Reuters.

Сказано, что помощники Мэй разрабатывают план, предусматривающий, что одобрение сделки членами парламента будет зависеть от Европейского союза и дополнительных уступок со стороны блока.

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Такой шаг направлен на то, чтобы помочь ограничить масштабы оппозиции в парламенте и выиграть больше времени для продолжения переговоров с лидерами ЕС.

До ожидаемого выхода Британии из ЕС осталось три месяца.

2 января The Guardian сообщила, что около тысячи полицейских из Англии и Шотландии начнут подготовку в этом месяце к переброске в Северную Ирландию на случай жесткого Brexit после срыва сделки с Евросоюзом.

10 декабря премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отложила запланированное на 11 декабря голосование в парламенте по сделке с Евросоюзом о Brexit, объяснив это тем, что соглашение было бы отвергнуто подавляющим большинством голосов.

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