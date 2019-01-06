​​Мэй может снова отменить решающее голосование по Brexit - СМИ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, возможно, снова отменит решающее голосование в парламенте по сделке о выходе Британии из Евросоюза (Brexit), чтобы избежать его срыва. Об этом сообщает Reuters.
Сказано, что помощники Мэй разрабатывают план, предусматривающий, что одобрение сделки членами парламента будет зависеть от Европейского союза и дополнительных уступок со стороны блока.
Такой шаг направлен на то, чтобы помочь ограничить масштабы оппозиции в парламенте и выиграть больше времени для продолжения переговоров с лидерами ЕС.
До ожидаемого выхода Британии из ЕС осталось три месяца.
2 января The Guardian сообщила, что около тысячи полицейских из Англии и Шотландии начнут подготовку в этом месяце к переброске в Северную Ирландию на случай жесткого Brexit после срыва сделки с Евросоюзом.
10 декабря премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отложила запланированное на 11 декабря голосование в парламенте по сделке с Евросоюзом о Brexit, объяснив это тем, что соглашение было бы отвергнуто подавляющим большинством голосов.
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