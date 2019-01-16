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16.01.2019, 08:07

Мэй не подаст в отставку из-за голосования по Brexit

Мэй не подаст в отставку из-за голосования по Brexit - Фото
Тереза Мэй (фото - EPA)

Премьер-министр Британии в ближайшие дни намерена обсудить ситуацию с властями ЕС

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не собирается подавать в отставку после провала голосования в парламенте страны об условиях выхода из Евросоюза. Об этом заявил представитель британского премьера, сообщает Reuters.

По словам сотрудника канцелярии премьера, Мэй считает, что она все еще пользуется поддержкой нижней палаты парламента.

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Даже при выражении вотума недоверия правительству (голосование о вотуме состоится в среду,16 января, в 19:00), у Мэй будет 14 календарных дней на восстановление доверия.

"Мэй сконцентрируется на Brexit и в ближайшие дни обсудит сложившуюся ситуацию с властями Евросоюза", - говорится в сообщении.

15 января 2019 года депутаты Палаты общин на решающем голосовании по предложенному премьер-министром Терезой Мэй соглашению по Brexit высказались против сделки - 432 против 202. До этого палата лордов не поддержала выход страны из ЕС в обход соглашения Brexit: 321 голоса против 152.

Отклоненная версия соглашения между Великобританией и ЕС в конце ноября была одобрена 27 странами Евросоюза. Представители ЕС ранее неоднократно давали понять, что пересматривать проект сделки по Brexit не намерены. При этом не исключали, что могут рассмотреть вариант отсрочки Brexit до середины лета.

 

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Теги: отставка, Тереза Мэй, brexit
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