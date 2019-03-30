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30.03.2019, 11:55

Мэй планирует четвертое голосование по плану о Brexit

Мэй планирует четвертое голосование по плану о Brexit - Фото
Тереза Мэй (фото - EPA)

Тереза Мэй собирается еще раз провести в парламенте свой план выхода Великобритании из ЕС

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Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй планирует четвертое голосование по своему плану выхода Великобритании из состава Евросоюза. Об этом сообщает Би-Би-Си.

После провала третьего голосования Мэй заявила о необходимости найти "альтернативный путь вперед".

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В понедельник, 1 апреля, во время британские депутаты также планируют обсудить другие варианты выхода из сложившейся ситуации.

Вчера, 29 марта, депутаты Палаты общин парламента Великобритании отклонили сделку Мэй.

Против соглашения проголосовали 344 депутата, за - 286.

Миссис Мэй сказала, что голосование будет иметь серьезные последствия, и "юридический дефолт" заключался в том, что Великобритании придется выйти из ЕС 12 апреля. Это означает, что на разработку законодательства, которое бы позволило избежать Brexit без сделки, не хватит времени.

27 марта Мэй пообещала уйти в отставку сразу после того, как британский парламент примет ее сделку по Brexit. Мэй уточнила, что в этом случае она уйдет раньше, чем начнется следующий этап переговоров с Евросоюзом.

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Теги: Тереза Мэй, brexit
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