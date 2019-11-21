MH17: Премьер Малайзии считает, что "не все улики обнародованы"

Премьер-министр Малайзии Сайфуддин Абдулла считает, что в деле о катастрофе самолета рейса MH17 над Донбассом "не все улики обнародованы". Об этом он сказал на совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции.
"...Те лица, у которых есть какие-то свидетельства, материалы, должны иметь возможность эти улики предоставить. Мы пока такой возможности не видели, продолжим делать все возможное, чтобы эти улики были обнародованы", - туманно сказал он.
Абдулла выразил надежду, что "независимые группы или независимые лица", у которых есть некие улики, смогут их обнародовать, и международная следственная группа JIT "позволит им эти данные обнародовать".
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