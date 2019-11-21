Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

MH17: Премьер Малайзии считает, что "не все улики обнародованы"

MH17: Премьер Малайзии считает, что "не все улики обнародованы" - Фото
Сайфуддин Абдулла (скриншот из видео)
21.11.2019, 13:09

Сайфуддин Абдулла надеется, что объединенная следственная группа "позволит обнародовать" некие новые свидетельства

Премьер-министр Малайзии Сайфуддин Абдулла считает, что в деле о катастрофе самолета рейса MH17 над Донбассом "не все улики обнародованы". Об этом он сказал на совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции.

"...Те лица, у которых есть какие-то свидетельства, материалы, должны иметь возможность эти улики предоставить. Мы пока такой возможности не видели, продолжим делать все возможное, чтобы эти улики были обнародованы", - туманно сказал он.

Абдулла выразил надежду, что "независимые группы или независимые лица", у которых есть некие улики, смогут их обнародовать, и международная следственная группа JIT "позволит им эти данные обнародовать".

  • В начале ноября в прокуратуре Нидерландов отказались комментировать слова боевика Владимира Цемаха, подозреваемого в причастности к катастрофе самолета MH17 на Донбассе, о якобы предложениях в его адрес по гражданству и недвижимости в обмен на показания. 
  • В МИД Нидерландов пояснили, что инициирование парламентом страны расследование ситуации с незакрытым воздушным пространством над Донбассом в день катастрофы самолета рейса МН17 не имеет ничего общего с судом по наказанию виновных в крушении.

Читайте также: Дело МН17. Bellingcat узнали фейковые имена причастных боевиков

Напишите нам
Малайзия MH17 авиакатастрофа МН17
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 