МИД Эстонии: Салют РФ в честь "освобождения" Таллина - провокация

Урмас Рейнсалу (фото - Facebook / Urmas Reinsalu)

Салют "в честь 75-летия со дня освобождения Таллина", который планируют провести 22 сентября в Москве, - это провокация. Об этом написал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в Facebook.

Глава МИД подчеркнул, что этот день является "датой повторной оккупации" эстонской столицы, так как "после ухода немецких войск из Эстонии к власти пришло конституционное правительство, свергнутое советскими войсками".

Накануне на сайте Минобороны РФ появилось расписание салютов, посвященных "75-летию со дня освобождения советских и европейских городов от нацистов".

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд раскритиковала ПАСЕ за возвращение российской делегации.

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