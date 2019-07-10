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10.07.2019, 10:05

МИД Эстонии: Салют РФ в честь "освобождения" Таллина - провокация

МИД Эстонии: Салют РФ в честь "освобождения" Таллина - провокация - Фото
Урмас Рейнсалу (фото - Facebook / Urmas Reinsalu)

Глава МИД страны Урмас Рейнсалу сообщил, что российского посола вызовут объясниться в связи с провокацией РФ

Салют "в честь 75-летия со дня освобождения Таллина", который планируют провести 22 сентября в Москве, - это провокация. Об этом написал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в Facebook.

Глава МИД подчеркнул, что этот день является "датой повторной оккупации" эстонской столицы, так как "после ухода немецких войск из Эстонии к власти пришло конституционное правительство, свергнутое советскими войсками".

Накануне на сайте Минобороны РФ появилось расписание салютов, посвященных "75-летию со дня освобождения советских и европейских городов от нацистов". 

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд раскритиковала ПАСЕ за возвращение российской делегации.

Читайте мнение: "Ребята, выдыхайте". Как жить после возвращения РФ в ПАСЕ

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Теги: эстония, провокация, салют, Урмас Рейнсалу
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