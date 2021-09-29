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Минимум 75 жертв. Сотрудников ВОЗ обвинили в сексуальных преступлениях в Конго

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29.09.2021, 10:57
Минимум 75 жертв. Сотрудников ВОЗ обвинили в сексуальных преступлениях в Конго - Фото
Иллюстративное фото (Фото:Hugh Kinsella/EPA)

Сотрудников Всемирной организации здравоохранения обвиняют в сексуальном насилии в Демократической Республике Конго во время миссии по борьбе с геморрагической лихорадкой Эбола. Об этом сообщается в официальном отчете специальной комиссии, опубликованном на сайте ВОЗ.

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По отчету от 28 сентября, сотрудники ВОЗ подвергли сексуальному насилию по меньшей мере 75 человек, из которых 63 женщины и 12 мужчин.

Пострадавших якобы спаивали алкоголем и тайно забирали в больницы, где заставляли заниматься сексом. Некоторым из них обещали работу в обмен на интимные услуги или угрожали лишить их дохода. По меньше мере 29 женщин забеременели, а большинство из них заставили потом сделать аборт.

Расследование показало, что к таким преступлениям причастны 83 мужчины, и 21 из них сотрудничал с ВОЗ. При этом количество жертв и предполагаемых преступников может быть больше, говорится в отчете.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус принес извинения за случаи сексуального насилия в ДР Конго. Он подчеркнул, что всем виновным будет запрещено работать в ВОЗ. Пока только четырех сотрудников, которым предъявлены обвинения, уволили из организации. Еще двое отправлены в административный отпуск до выяснения обстоятельств.

С 2018-го по июнь 2020 года в ДР Конго продолжалась очередная вспышка лихорадки Эбола. Она стала причиной 2200 смертей в стране.

  • В декабре 2018 года папа римский Франциск отстранил кардиналов Джорджа Пелла и Франциско Оссу от должности своих советников. Причиной отстранения могли послужить обвинения в сексуальном насилии, которые оба священнослужителя отвергали.
  • 27 сентября 2021 года в Хабаровском крае РФ было возбуждено уголовное дело против командира воинской части спецназа ГРУ и его заместителя, которые насиловали солдат-срочников в извращенной форме.

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Елизавета Кумбер
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насилие изнасилование ВОЗ Конго Эбола Тедрос Аданом Гебреисус
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