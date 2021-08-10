Секс-скандал. Губернатор Нью-Йорка уходит в отставку

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил, что уходит в отставку. Об этом сообщает CNN.

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Куомо назвал расследование против него "политически мотивированным".

"Я житель Нью-Йорка, родился тут и вырос. Я боец, и мой инстинкт состоит в том, чтобы не уходить от борьбы, потому что я искренне верю, что это политически мотивировано, я считаю, что это несправедливо и неправдиво, и я считаю, что это демонизирует поведение. Это неприемлемо для общества", – сказал он.

Расследование прокуратуры штата Нью-Йорк, опубликованное на прошлой неделе, показало, что Куомо сексуально домогался нескольких женщин и нарушал законы штата.

Куомо неоднократно отрицал обвинения, но сегодня он извинился перед женщинами, которых, по его словам, он действительно обидел.

После того, как был опубликован отчет штата, президент США Джо Байден, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и более двух третей сенаторов штата Нью-Йорк призвали Куомо уйти в отставку.

Вместо Куомо должность губернатора Нью-Йорка займет 62-летняя вице-губернатор Кэти Хочул – она станет первой женщиной на этом посту.

Уроженка Буффало, Хочул была впервые избрана вице-губернатором Нью-Йорка в 2014-ом и переизбрана в 2018 году.

СПРАВКА. Куомо занимал пост губернатора Нью-Йорка с 2011 года. Он – член Демократической партии, при президентстве Билла Клинтона был министром жилищного строительства и развития городов США, также в 2007-11 годах занимал должность прокурора штата Нью-Йорк. Когда-то он считался возможным кандидатом в президенты США и стал популярной фигурой, регулярно выступая на брифингах после начала пандемии коронавируса.

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Наталия Медведева

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