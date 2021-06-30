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Осужденного за изнасилование в США Билла Косби освободили из тюрьмы

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2021, 23:58
Осужденного за изнасилование в США Билла Косби освободили из тюрьмы - Фото
Билл Косби (Фото: EPA-EFE/TRACIE VAN AUKEN)

Американский актер и комик Билл Косби вышел из тюрьмы через несколько часов после того, как Верховный суд Пенсильвании отменил приговор, вынесенный ему за сексуальное насилие. Об этом сообщает BBC.

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Судьи заявили, что обвинители допустили процессуальное нарушение: адвокаты актера договорились с прокурором о сделке, в соответствии с которой против Косби обещали не открывать уголовное дело по эпизоду с Андреа Констанд, если он даст показания по ее гражданскому иску.

Констанд заявила, что в 2004 году Косби накачал ее наркотиками и изнасиловал. После нее подобные иски против комика подали еще десятки женщин.

Однако по их заявлениям уже невозможно было открывать уголовные дела, поскольку истек срок давности. В этом контексте для обвинения подходил только иск Констанд.

В 2018 году суд признал Косби виновным в изнасиловании Констанд и приговорил его к 10 годам лишения свободы. Его осуждение многие расценили как важный момент в движении жертв сексуального насилия #MeToo.

83-летний Косби отсидел более двух лет в государственной тюрьме недалеко от Филадельфии.

Сегодня государственный обвинитель Кевин Стил заявил, что Косби "был признан виновным судом присяжных, а теперь свободен из-за процессуального вопроса, не имеющего отношения к фактам преступления".

"Я надеюсь, что это решение не снизит количество сообщений о сексуальных домогательствах со стороны жертв ... Мы по-прежнему считаем, что никто не стоит выше закона, включая тех, кто богат, знаменит и могущественен", – сказал он.

Билл Косби – звезда американского телевидения, наиболее известный по комедийному проекту "Шоу Косби". Он получил премии Эмми, Золотой глобус и Грэмми, а также стал обладателем звезды на Аллее славы Голливуда.

  • 30 июня американскую актрису Эллисон Мэк приговорили к трем годам тюремного заключения за роль в секс-культе Nxivm, основатель которого ранее получил 120 лет тюрьмы за ряд преступлений, в числе которых – торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации. 

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Наталия Медведева
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