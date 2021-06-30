Американскую актрису приговорили к трем годам тюрьмы за участие в секс-культе Nxivm

38-летняя американская актриса Эллисон Мэк приговорена к трем годам тюремного заключения за роль в секс-культе Nxivm, основатель которого ранее получил 120 лет тюрьмы за ряд преступлений, в числе которых – торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации. Об этом сообщает BBC.

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Мэк признала себя виновной в рэкете и заговоре для вербовки женщин.

В прошлом году лидер культа Кит Раньер был приговорен к 120 годам тюремного заключения за многочисленные преступления, в том числе за рэкет и принуждение женщин быть его сексуальными "рабынями".

В письме перед вынесением приговора Мэк попросила прощения у своих жертв.

"Я погрузилась в учение Кита Раньера со всем, что у меня было. Я искренне верила, что его наставничество привело меня к лучшей, более просвещенной версии себя... Это было самой большой ошибкой и сожалением в моей жизни", – написала актриса.

"Мне жаль, что я ввела вас в Nxivm. Мне жаль, что я ввела вас в гнусные и эмоционально оскорбительные схемы извращенного человека", – добавила она.

Актриса, наиболее известная своей ролью в американском телесериале "Тайны Смолвиля", бежала в Мексику вместе с лидером группы, когда власти начали преследовать их в 2018 году.

По словам ее адвокатов, с момента ареста Мэк жила в своем семейном доме в Калифорнии, посещая университетские курсы и работая в сфере общественного питания.

Справка. Nxivm – это группа, которая начала свою деятельность в 1998 году как сетевая компания, предлагающая семинары по личному и профессиональному развитию. Как выяснило следствие, в Nxivm женщин принуждали заниматься сексом с лидером Китом Раньером, также им выжигали клеймо с инициалами "наставника" и навязывали строгие диеты для сохранения стройности фигуры.

Как утверждают прокуроры, Мэк помогала Раньеру контролировать женщин в обмен на финансовые и другие выгоды.

В интервью ABC News одна из жертв Индия Оксенберг сказала, что "она [Мэк] дегуманизировала людей и была бесчеловечной".

В апреле 2018 года Эллисон Мэк арестовали.

Вадим Ребрина

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