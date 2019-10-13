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Министр обороны ФРГ: Северный поток-2 будет достроен

Министр обороны ФРГ: Северный поток-2 будет достроен - Фото
Аннегрет Крамп-Карренбауэр (фото - EPA)
13.10.2019, 19:42

Крамп-Карренбауэр заверяет, что вопрос энергетической безопасности восточноевропейских стран не останется без внимания

Министр обороны ФРГ и глава партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что газовый трубопровод Северный поток-2 будет достроен, несмотря на то, что РФ является ненадежным партнером. Об этом сообщает DW.

"Северный поток-2 – сложный проект. Учитывая текущее состояние работ и заключенные договоры, было бы нечестно создавать впечатление, что строительство газопровода может быть прекращено", - сообщила она.

По словам Крамп-Карренбауэр, РФ является ненадежным партнером - и Берлин делает все, чтобы в переговорах с Россией поднимался вопрос безопасности стран Восточной Европы, в том числе и в энергетической сфере.

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северный поток газопровод Аннегрет Крамп-Карренбауэр энергетическая безопасность
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