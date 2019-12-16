Министр обороны сообщил, собирается ли Турция выходить из НАТО

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Турция - ключевой союзник НАТО, у нее не намерения отдаляться от Альянса. Об этом сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, сообщает Анадолу.

Отвечая на вопросы председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера о приобретении российских ЗРК С-400 в контексте роли Турции в НАТО, Акар сказал, что Анкара сохраняет приверженность миссии НАТО.

"Мы пока еще остаемся в НАТО и никуда не выходим. Позиция Анкары по членству в военно-политическом блоке остается неизменной", - подчеркнул министр.

По его словам, Турция является надежным и важным членом НАТО и продолжит выполнять задачи в составе альянса.

"Связи Турции со странами, не входящими в состав НАТО, в том числе Катаром, не противоречат интересам альянса. Мы делимся с Дохой опытом и потенциалом во всех областях. Курс на сотрудничество с другими странами никоим образом не является альтернативой НАТО или сближению с ЕС", - сказал Акар.