Министры ЕС и США отменяют визиты в Саудовскую Аравию

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Ряд официальных представителей отказались участвовать в Future Investment Initiative в Эр-Рияде

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Министры Великобритании, Франции, Нидерландов и США отменили планы посетить инвестиционную конференцию в Эр-Рияде на следующей неделе из-за ситуации с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, от визитов в Саудовскую Аравию отказались министр торговли Великобритании Лиам Фокс, министр финансов Франции Бруно Ле Мейр, министр финансов Нидерландов Вопке Хоекстра.

Позже министр финансов США Стивен Мнучин также сказал, что не будет присутствовать на инвестиционном саммите в Эр-Рияде.

"Только что встретились с Дональдом Трампом и Майком Помпео, и мы решили, что я не буду участвовать в саммите Future Investment Initiative в Саудовской Аравии", - написал Мнучин в Twitter.

Ранее турецкая полиция заявила, что обнаружила "определенные доказательства" убийства саудовского журналиста Хашогги во время обыска в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Также СМИ сообщили, что один подозреваемых в возможном убийстве журналиста может быть связан с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом.