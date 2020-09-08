Минобороны Беларуси: Послезавтра в страну прибудут российские и сербские войска
Войска России и Сербии примут участие в многонациональных тактических учениях на территории Беларуси
Послезавтра, 10 сентября, в Беларусь для проведения тактических учений начнут прибывать российский и сербские войска, сообщает в telegram Министерство обороны РБ. Прибытие всех участников ожидается до 15 сентября.
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Учения "Славянское братство-2020" пройдут под Брестом под руководством командующего Силами спецопераций ВС Беларуси. Войска Беларуси, России и Сербии сформируют многонациональную группу, которая отработает вопросы совместных действий при борьбе с терроризмом.
Отработка задач будет проходить на Брестском полигоне 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
Первые учения Славянского братства были проведены в 2015 году на полигоне Раевский под Новороссийском.
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