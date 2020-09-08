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Минобороны Беларуси: Послезавтра в страну прибудут российские и сербские войска

08.09.2020, 11:46
Минобороны Беларуси: Послезавтра в страну прибудут российские и сербские войска - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Войска России и Сербии примут участие в многонациональных тактических учениях на территории Беларуси

Послезавтра, 10 сентября, в Беларусь для проведения тактических учений начнут прибывать российский и сербские войска, сообщает в telegram Министерство обороны РБ. Прибытие всех участников ожидается до 15 сентября.

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Учения "Славянское братство-2020" пройдут под Брестом под руководством командующего Силами спецопераций ВС Беларуси. Войска Беларуси, России и Сербии сформируют многонациональную группу, которая отработает вопросы совместных действий при борьбе с терроризмом. 

Отработка задач будет проходить на Брестском полигоне 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

СПРАВКА. Учения "Славянское братство" проходят ежегодно на территории одной из стран-участниц "братства". В прошлом году они проходили на территории Сербии, а в 2018 году — в России. Во время учений участники отрабатывают различные учебно-боевые задачи.

Первые учения Славянского братства были проведены в 2015 году на полигоне Раевский под Новороссийском. 

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Дарья Мостовая
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