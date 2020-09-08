Минобороны Беларуси: Послезавтра в страну прибудут российские и сербские войска

Войска России и Сербии примут участие в многонациональных тактических учениях на территории Беларуси

Послезавтра, 10 сентября, в Беларусь для проведения тактических учений начнут прибывать российский и сербские войска, сообщает в telegram Министерство обороны РБ. Прибытие всех участников ожидается до 15 сентября.

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Учения "Славянское братство-2020" пройдут под Брестом под руководством командующего Силами спецопераций ВС Беларуси. Войска Беларуси, России и Сербии сформируют многонациональную группу, которая отработает вопросы совместных действий при борьбе с терроризмом.

Отработка задач будет проходить на Брестском полигоне 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

СПРАВКА. Учения "Славянское братство" проходят ежегодно на территории одной из стран-участниц "братства". В прошлом году они проходили на территории Сербии, а в 2018 году — в России. Во время учений участники отрабатывают различные учебно-боевые задачи.



Первые учения Славянского братства были проведены в 2015 году на полигоне Раевский под Новороссийском.

28 августа Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и РФ будут бороться совместными войсками при внешней угрозе.

7 сентября Минобороны Беларуси привело в высшую боевую готовность артиллерийские базы и резерв танков.

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Дарья Мостовая

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