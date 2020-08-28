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Лукашенко заявил, что Беларусь и РФ будут бороться совместными войсками при внешней угрозе

28.08.2020, 15:47
Лукашенко заявил, что Беларусь и РФ будут бороться совместными войсками при внешней угрозе - Фото
Александр Лукашенко и Владимир Путин (фото - ЕРА)

Президент РБ Лукашенко говорит, что лидер РФ Путин понимает: "защищая Беларусь, он защищает прежде всего Россию"

Россия и Беларусь задействуют совместную группировку войск, если будет внешняя угроза Беларуси. Об этом заявил президент РБ Александр Лукашенко, передает госСМИ БЕЛТА.

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"Мы с ним (президентом РФ Путиным, - ред.) договорились. Мы справимся с этой проблемой. Но если там дернутся за пределами, надо задействовать совместную группировку вооруженных сил, основой которой является беларуская армия. А россияне нас должны поддерживать и двигаться за нами",   сказал он.

Лукашенко утверждает, что пока Беларусь справляется самостоятельно   и ни один из российских солдат не пересек ее границу.

"Но у нас даже не дрогнет ни голос, ни рука, ни нога для того, чтобы вместе устаканить любого, кто дернется на западной границе Союзного государства",   сказал он.

Лукашенко считает, что угроза существует не только для Беларуси, но и для РФ. По его словам, Путин понимает, что "защищая Беларусь, он прежде всего защищает Россию".

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Марк Сировой
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