Лукашенко заявил, что Беларусь и РФ будут бороться совместными войсками при внешней угрозе

Президент РБ Лукашенко говорит, что лидер РФ Путин понимает: "защищая Беларусь, он защищает прежде всего Россию"

Россия и Беларусь задействуют совместную группировку войск, если будет внешняя угроза Беларуси. Об этом заявил президент РБ Александр Лукашенко, передает госСМИ БЕЛТА.

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"Мы с ним (президентом РФ Путиным, - ред.) договорились. Мы справимся с этой проблемой. Но если там дернутся за пределами, надо задействовать совместную группировку вооруженных сил, основой которой является беларуская армия. А россияне нас должны поддерживать и двигаться за нами", — сказал он.

Лукашенко утверждает, что пока Беларусь справляется самостоятельно — и ни один из российских солдат не пересек ее границу.

"Но у нас даже не дрогнет ни голос, ни рука, ни нога для того, чтобы вместе устаканить любого, кто дернется на западной границе Союзного государства", — сказал он.

Лукашенко считает, что угроза существует не только для Беларуси, но и для РФ. По его словам, Путин понимает, что "защищая Беларусь, он прежде всего защищает Россию".

В Беларуси Лукашенко объявили победителем на выборах президента. Уже больше 20 дней в стране проходят протесты против действующей власти, которые пытаются разгонять силовики.

Вчера Путин заявил, что по просьбе Лукашенко Россия сформировала резерв правоохранителей , которые "помогут при необходимости" Беларуси.

Сегодня Лукашенко заявил , что если они с Путиным "прозевают", то в Беларуси могут начаться боевые действия. По его словам, Запад может использовать Беларусь как "трамплин" в Россию.

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Марк Сировой

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