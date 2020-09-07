Беларусь приводит в высшую боевую готовность артиллерийские базы и резерв танков
В Минобороны Беларуси говорят, что это происходит "в ходе очередного этапа проверки боевой готовности Вооруженных Сил"
Минобороны Беларуси привело в высшую степень боевой готовности 1868-ю артиллерийскую базу вооружения, 969-ю базу резерва танков и 3620-ю артиллерийскую базу вооружения. Об этом министерство сообщило в Telegram.
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Там говорят, что это происходит "в ходе очередного этапа проверки боевой готовности Вооруженных Сил".
В Минобороны Беларуси сообщили, что подобные мероприятия также включают в себя вызов военнообязанных из запаса и боевое слаживание подразделений.
Завершится "проверка" участием военных частей в командно-штабном учении с органами военного управления, воинскими частями и организациями технического обеспечения.
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