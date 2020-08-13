UA

Минск. На двух участках члены комиссии отказались подписывать протоколы: видео

13.08.2020, 14:18
Минск. На двух участках члены комиссии отказались подписывать протоколы: видео - Фото
Выборы в Беларуси (фото - TUT.BY)

На двух видео зафиксированы нарушения и фальсификация с подсчетом голосов на выборах президента Беларуси

На некоторых участках в Минске в день выборов президента Беларуси, 9 августа, члены избирательных комиссий отказались подписывать итоговый протокол, поскольку не согласились с подсчетом голосов. Об этом сообщает TUT.BY.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Житель Минска Виталий (свою фамилию он попросил не указывать) 9 августа принял участие в выборах, вечером он пришел к школе №110, где расположены два участка Октябрьского района, № 29 и 28.

По его словам, окно было открыто и не зашторено, поэтому удалось даже снять видео.

"На меньшем из двух участков начался подсчет. Как я видел, из первой урны в стопке за Лукашенко за все время не появился ни один бюллетень. При подсчете из второй урны члены комиссии заметили, что мы все видим в окно, и развернули таблички с именами кандидатов от нас", - отметил он.

Мужчина добавил, что когда закончили считать, то одна из членов комиссии попросила председателя дать ей бюллетени, чтобы пересчитать голоса за Лукашенко.

"До этого она объявила, что в стопке за Лукашенко почему-то много бюллетеней за Тихановскую. Когда девушке отказали в пересчете, та громко объявила: протокол подписывать не будет. Председатель опешил - это прекрасно заметно на записи", - уточнил Виталий.

На втором участке в школе № 110, говорит Виталий, наблюдателей усадили далеко от урн, на другом краю фойе. Перед подсчетом подождали, пока окно рядом закрыли и зашторили.

Подсчет голосов на избирательном участке № 56 в Первомайском районе столицы закончился заявлением в милицию, написал его член избирательной комиссии.

Минчанин Алексей Деревяго работает в филиале Минские кабельные сети РУП Минскэнерго, был одним из 13 членов комиссии на участке №94.

10 августа мужчина пришел в милицию с требованием открыть уголовное дело по факту фальсификаций. Также подготовлено дополнение к жалобе и видеозаписи всего процесса в качестве доказательства.

По его словам, бюллетени вообще не считали и объявили цифры из подготовленной бумажки, хотя за Тихановскую стопка бланков визуально была вдвое больше.

Самая высокая стопка, по словам Алексея, за Тихановскую

По словам Алексея, несколько дней на досрочном голосовании его подсчет и цифры в протоколах совпадали.

"Председатель давал подписывать пустые протоколы, которые позже заполнял. В протоколе за третий день была указана явка 198 человек. На деле пришло на 64 меньше. Знаю, что о приписках в явке на досрочном голосовании говорили и независимые наблюдатели", - уточнил Алексей.

В итоговом протоколе, который вывесили на школе после окончания голосования, явка на досрочном составила 1089 человек, в основной день — 842.

  • В городах Беларуси люди выходят на акции протеста против нечестных, по их мнению, выборов президента, на которых в шестой раз с 1994 года, по официальным данным, победил Александр Лукашенко.
  • 12 августа сообщалось, что глава участковой комиссии в Витебске Сергей Питаленко подтвердил подлинность аудиозаписи, на которой глава Октябрьской районной администрации Витебска Сергей Сташевский заставляет членов комиссии сфальсифицировать протокол в пользу Александра Лукашенко
Арина Толина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
видео александр лукашенко минск фальсификация протоколы выборы в беларуси Светлана Тихановская

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
"Уже народ, а не народишко!". Как выборы-2020 изменили Беларусь

"Уже народ, а не народишко!". Как выборы-2020 изменили Беларусь
 