Минск. На двух участках члены комиссии отказались подписывать протоколы: видео

На двух видео зафиксированы нарушения и фальсификация с подсчетом голосов на выборах президента Беларуси

На некоторых участках в Минске в день выборов президента Беларуси, 9 августа, члены избирательных комиссий отказались подписывать итоговый протокол, поскольку не согласились с подсчетом голосов. Об этом сообщает TUT.BY.

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Житель Минска Виталий (свою фамилию он попросил не указывать) 9 августа принял участие в выборах, вечером он пришел к школе №110, где расположены два участка Октябрьского района, № 29 и 28.

По его словам, окно было открыто и не зашторено, поэтому удалось даже снять видео.

"На меньшем из двух участков начался подсчет. Как я видел, из первой урны в стопке за Лукашенко за все время не появился ни один бюллетень. При подсчете из второй урны члены комиссии заметили, что мы все видим в окно, и развернули таблички с именами кандидатов от нас", - отметил он.

Мужчина добавил, что когда закончили считать, то одна из членов комиссии попросила председателя дать ей бюллетени, чтобы пересчитать голоса за Лукашенко.

"До этого она объявила, что в стопке за Лукашенко почему-то много бюллетеней за Тихановскую. Когда девушке отказали в пересчете, та громко объявила: протокол подписывать не будет. Председатель опешил - это прекрасно заметно на записи", - уточнил Виталий.

На втором участке в школе № 110, говорит Виталий, наблюдателей усадили далеко от урн, на другом краю фойе. Перед подсчетом подождали, пока окно рядом закрыли и зашторили.

Подсчет голосов на избирательном участке № 56 в Первомайском районе столицы закончился заявлением в милицию, написал его член избирательной комиссии.

Минчанин Алексей Деревяго работает в филиале Минские кабельные сети РУП Минскэнерго, был одним из 13 членов комиссии на участке №94.

10 августа мужчина пришел в милицию с требованием открыть уголовное дело по факту фальсификаций. Также подготовлено дополнение к жалобе и видеозаписи всего процесса в качестве доказательства.

По его словам, бюллетени вообще не считали и объявили цифры из подготовленной бумажки, хотя за Тихановскую стопка бланков визуально была вдвое больше.

По словам Алексея, несколько дней на досрочном голосовании его подсчет и цифры в протоколах совпадали.

"Председатель давал подписывать пустые протоколы, которые позже заполнял. В протоколе за третий день была указана явка 198 человек. На деле пришло на 64 меньше. Знаю, что о приписках в явке на досрочном голосовании говорили и независимые наблюдатели", - уточнил Алексей.

В итоговом протоколе, который вывесили на школе после окончания голосования, явка на досрочном составила 1089 человек, в основной день — 842.

В городах Беларуси люди выходят на акции протеста против нечестных, по их мнению, выборов президента, на которых в шестой раз с 1994 года, по официальным данным, победил Александр Лукашенко .

12 августа сообщалось, что глава участковой комиссии в Витебске Сергей Питаленко подтвердил подлинность аудиозаписи, на которой глава Октябрьской районной администрации Витебска Сергей Сташевский заставляет членов комиссии сфальсифицировать протокол в пользу Александра Лукашенко.

Арина Толина

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