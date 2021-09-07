Мир вышел на плато по заболеваемости COVID-19, но оно высокое – ВОЗ
С глобальной точки зрения человечество вышло на плато по заболеваемости коронавирусом, но это достаточно высокое плато, и в разных частях мира ситуация с COVID-19 сильно отличается. Об этом сообщила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове во время брифинга, который транслировался в Twitter.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Мы достигли плато, но это плато находится на достаточно высоком уровне", – сказала ван Керкхове.
По ее словам, последнее время в мире еженедельно выявляют по 4,4 – 4,5 млн случаев заражения и регистрируют порядка 67 000 – 68 000 смертей.
"Однако в разных регионах ситуация очень сильно отличается", – подчеркнула ван Керкхове.
Как отметила эксперт, в Америке за последнюю неделю зафиксирован 20-процентный рост заболеваемости коронавирусом и на 17% выросла смертность. В Европе рост заболеваемости снизился примерно на 4%, но смертность увеличилась на 20%. В то же время в Африке более чем на 20% снизились заболеваемость и смертность от COVID-19, также тенденция к снижению фиксируется в Южной Азии и Тихоокеанском регионе.
В целом ван Керкхове подчеркнула, что ситуация с пандемией по прежнему вызывает серьезную обеспокоенность, особенно учитывая то, что она длится уже 20 месяцев.
Live #AskWHO on #COVID19 variants & epi update with @DrMikeRyan & Dr @mvankerkhove. Ask your questions! https://t.co/ovYooJLiz9— World Health Organization (WHO) (@WHO) September 7, 2021
- 3 сентября сообщалось, что в Украине вакцинировали от коронавируса двумя дозами более 4 млн человек.
- За сутки 6 сентября в Украине зафиксировали 2197 заболевших коронавирусом, больше всего новых случаев COVID-19 – в Киеве, Львовской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.
Читайте также: "Желтая" зона с понедельника: МОЗ уже обратилось в Кабмин. Напоминаем ограничения
Комментарии