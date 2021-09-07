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Коронавирус. В Украине более 2000 новых заболевших, в лидерах – Киев и Львовская область

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07.09.2021, 08:21
Коронавирус. В Украине более 2000 новых заболевших, в лидерах – Киев и Львовская область - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

За сутки 6 сентября в Украине зафиксировали 2197 заболевших коронавирусом (днем ранее – 773), больше всего новых случаев COVID-19 – в Киеве (304), Львовской (165), Харьковской (163), Днепропетровской (151) и Запорожской (149) областях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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За сутки в Украине умерли 53 инфицированных коронавирусом (днем ранее – 18), выздоровели 1429 человек (457), были госпитализированы – 485 (635).

В стране официально сделали 48 399 тестов на COVID-19 (23 015). Методом ПЦР – 22 596 (11 283), ИФА – 7811 (1879), экспресс-тестов на антиген – 17 992 (9853).

За все время эпидемии коронавируса в Украине выявили 2 300 504 заболевших COVID-19, умерли 54 054 инфицированных, выздоровели – 2 214 606.

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Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 304 выявленных больных COVID-19 в сутки (днем раньше – 93);
Винницкая область – 56 (36);
Волынская – 33 (35);
Днепропетровская – 151 (43);
Донецкая – 87 (12);
Житомирская – 39 (47);
Закарпатская – 32 (0);
Запорожская область – 149 (40);
Ивано-Франковская – 58 (29);
Киевская – 69 (20);
Кировоградская – 15 (11);
Луганская – 111 (13);
Львовская – 165 (56);
Николаевская – 25 (19);
Одесская – 140 (63);
Полтавская – 64 (3);
Ровенская – 104 (7);
Сумская – 47 (28);
Тернопольская – 78 (61);
Харьковская – 163 (49);
Херсонская – 30 (24);
Хмельницкая – 85 (3);
Черкасская – 35 (10);
Черновицкая – 119 (69);
Черниговская – 38 (2).

Нет данных с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

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Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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