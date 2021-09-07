Коронавирус. В Украине более 2000 новых заболевших, в лидерах – Киев и Львовская область
За сутки 6 сентября в Украине зафиксировали 2197 заболевших коронавирусом (днем ранее – 773), больше всего новых случаев COVID-19 – в Киеве (304), Львовской (165), Харьковской (163), Днепропетровской (151) и Запорожской (149) областях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
За сутки в Украине умерли 53 инфицированных коронавирусом (днем ранее – 18), выздоровели 1429 человек (457), были госпитализированы – 485 (635).
В стране официально сделали 48 399 тестов на COVID-19 (23 015). Методом ПЦР – 22 596 (11 283), ИФА – 7811 (1879), экспресс-тестов на антиген – 17 992 (9853).
За все время эпидемии коронавируса в Украине выявили 2 300 504 заболевших COVID-19, умерли 54 054 инфицированных, выздоровели – 2 214 606.
Читайте также: В Таиланде испытали схему вакцинации CoronaVac плюс AstraZeneca: что вышло
Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:
Киев – 304 выявленных больных COVID-19 в сутки (днем раньше – 93);
Винницкая область – 56 (36);
Волынская – 33 (35);
Днепропетровская – 151 (43);
Донецкая – 87 (12);
Житомирская – 39 (47);
Закарпатская – 32 (0);
Запорожская область – 149 (40);
Ивано-Франковская – 58 (29);
Киевская – 69 (20);
Кировоградская – 15 (11);
Луганская – 111 (13);
Львовская – 165 (56);
Николаевская – 25 (19);
Одесская – 140 (63);
Полтавская – 64 (3);
Ровенская – 104 (7);
Сумская – 47 (28);
Тернопольская – 78 (61);
Харьковская – 163 (49);
Херсонская – 30 (24);
Хмельницкая – 85 (3);
Черкасская – 35 (10);
Черновицкая – 119 (69);
Черниговская – 38 (2).
Нет данных с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
- Минздрав намерен ужесточить карантин в Украине со следующей недели и перевести всю страну из зеленой в желтую зону эпидзонирования.
- В МОЗ ожидают, что локдаун в Украине будет не раньше ноября. По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, у вакцинированных могут быть преимущества при жестком карантине.
- Вакцинация от коронавируса доступна в Украине всем желающим. Все вакцины одобрены ВОЗ, прививки позволяют путешествовать в десятки стран.
Читайте также: Через полгода после получения COVID-сертификата можно будет сгенерировать новый – Лапий
Комментарии