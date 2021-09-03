Коронавирус. В Украине вакцинировали двумя дозами 4 млн человек, больше всего колют Pfizer
В Украине вакцинировали от коронавируса двумя дозами более 4 млн человек. Чаще всего от COVID-19 иммунизировали вакциной Pfizer, передает пресс-служба Минздрава.
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На утро 3 сентября в Украине хотя бы одной дозой вакцинировали от коронавируса 5 498 949 человек, 4 012 016 из них получили две дозы. Чаще всего использовались такие вакцины:
Comirnaty (Pfizer / BioNTech) – 1 879 751 вакцинированных;
CoronaVac (Sinovac) – 1 534 357;
Spikevax (Moderna) – 1 081 263;
AstraZeneca / Oxford – 498 141;
Covishield (произведенная в Индии AstraZeneca / Oxford) – 497 187;
Janssen (Johnson&Johnson) – 18 252.
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За прошедшие сутки в Украине вакцинировали 152 772 человек: первой дозой – 46 826, второй – 105 946. Разбивка по вакцинам:
Spikevac (Moderna) – 56 915;
Comirnaty (Pfizer / BioNTech) – 53 830;
CoronaVac (Sinovac) – 35 874;
AstraZeneca / Oxford – 6153.
- В Украине заканчиваются 2 млн доз вакцины Moderna, которые были переданы США в июле. Сейчас Moderna делают лишь вторые дозы, в сентябре новых поставок не ожидается.
- Минздрав рассчитывает получить до конца года 28 млн доз вакцин от COVID-19. В конце августа Украина получила почти 200 000 доз вакцины Pfizer от США.
- В МОЗ ожидают нового локдауна не раньше ноября. По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, у вакцинированных могут быть преимущества при жестком карантине.
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