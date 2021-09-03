Коронавирус. В Украине вакцинировали двумя дозами 4 млн человек, больше всего колют Pfizer

В Украине вакцинировали от коронавируса двумя дозами более 4 млн человек. Чаще всего от COVID-19 иммунизировали вакциной Pfizer, передает пресс-служба Минздрава.

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На утро 3 сентября в Украине хотя бы одной дозой вакцинировали от коронавируса 5 498 949 человек, 4 012 016 из них получили две дозы. Чаще всего использовались такие вакцины:

Comirnaty (Pfizer / BioNTech) – 1 879 751 вакцинированных;

CoronaVac (Sinovac) – 1 534 357;

Spikevax (Moderna) – 1 081 263;

AstraZeneca / Oxford – 498 141;

Covishield (произведенная в Индии AstraZeneca / Oxford) – 497 187;

Janssen (Johnson&Johnson) – 18 252.

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За прошедшие сутки в Украине вакцинировали 152 772 человек: первой дозой – 46 826, второй – 105 946. Разбивка по вакцинам:

Spikevac (Moderna) – 56 915;

Comirnaty (Pfizer / BioNTech) – 53 830;

CoronaVac (Sinovac) – 35 874;

AstraZeneca / Oxford – 6153.

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Марк Сировой

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