Миссия Inspiration4. Космические туристы показали первые фото с орбиты
17.09.2021, 18:55
Экипаж Inspiration4 (Фото - Twitter Inspiration4)
Экипаж миссии Inspiration4 опубликовал первые фото своего космического полета в Twitter.
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Астронавты-любители успели сделать более 15 оборотов вокруг Земли с момента взлета.
На снимках они весят в невесомости внутри космической капсулы на борту корабля Crew Dragon и разглядывают планету в иллюминаторе.
Первую гражданскую миссию Inspiration4 запустила на орбиту компания SpaceX Илона Маска. В ней приняли участие 4 непрофессиональных астронавта: Хейли Арсено, Сиан Проктор, Крис Семброски и миллиардер Джаред Айзекман, который возглавил экипаж.
- Ракета Crew Dragon стартовала 15 сентября, а 19 сентября — корабль должен приводниться у побережья Флориды.
- Илон Маск после беседы с астронавтами рассказал, что экипаж чувствует себя хорошо.
- Crew Dragon отправился на орбиту с коммерческой миссией. Одна из его основных задач – собрать 200 млн долларов пожертвований для детской исследовательской больницы Святого Иуды Фаддея в Мемфисе.
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