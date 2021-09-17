Миссия Inspiration4. Космические туристы показали первые фото с орбиты

Экипаж миссии Inspiration4 опубликовал первые фото своего космического полета в Twitter.

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Астронавты-любители успели сделать более 15 оборотов вокруг Земли с момента взлета.

На снимках они весят в невесомости внутри космической капсулы на борту корабля Crew Dragon и разглядывают планету в иллюминаторе.

Первую гражданскую миссию Inspiration4 запустила на орбиту компания SpaceX Илона Маска. В ней приняли участие 4 непрофессиональных астронавта: Хейли Арсено, Сиан Проктор, Крис Семброски и миллиардер Джаред Айзекман, который возглавил экипаж.

Ракета Crew Dragon стартовала 15 сентября, а 19 сентября — корабль должен приводниться у побережья Флориды.

Илон Маск после беседы с астронавтами рассказал, что экипаж чувствует себя хорошо.

Crew Dragon отправился на орбиту с коммерческой миссией. Одна из его основных задач – собрать 200 млн долларов пожертвований для детской исследовательской больницы Святого Иуды Фаддея в Мемфисе.

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Кумбер Елизавета

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