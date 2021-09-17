UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Миссия Inspiration4. Космические туристы показали первые фото с орбиты

Цей матеріал також доступний українською
17.09.2021, 18:55
Миссия Inspiration4. Космические туристы показали первые фото с орбиты - Фото
Экипаж Inspiration4 (Фото - Twitter Inspiration4)

Экипаж миссии Inspiration4 опубликовал первые фото своего космического полета в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Астронавты-любители успели сделать более 15 оборотов вокруг Земли с момента взлета.

Миссия Inspiration4 (Фото – Twitter Inspiration4=

На снимках они весят в невесомости внутри космической капсулы на борту корабля Crew Dragon и разглядывают планету в иллюминаторе.

Миссия Inspiration4 (Фото – Twittet Inspiration4)

Первую гражданскую миссию Inspiration4 запустила на орбиту компания SpaceX Илона Маска. В ней приняли участие 4 непрофессиональных астронавта: Хейли Арсено, Сиан Проктор, Крис Семброски и миллиардер Джаред Айзекман, который возглавил экипаж.

Миссия Inspiration4. Космические туристы показали первые фото с орбиты
  • Ракета Crew Dragon стартовала 15 сентября, а 19 сентября — корабль должен приводниться у побережья Флориды.
  • Илон Маск после беседы с астронавтами рассказал, что экипаж чувствует себя хорошо.
  •  Crew Dragon отправился на орбиту с коммерческой миссией. Одна из его основных задач – собрать 200 млн долларов пожертвований для детской исследовательской больницы Святого Иуды Фаддея в Мемфисе.

Читайте также: Украина может дать будущей базе NASA на Луне системы жизнеобеспечения – глава Госкосмоса 

Кумбер Елизавета
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Илон Маск spacex космос корабль полет миссия
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 