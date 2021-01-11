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"Мне бы столько уверенности". В Индии собака вступила в схватку со львицей – видео

11.01.2021, 12:01
Схватка собаки со львицей (скриншот видео Parveen Kaswan, Twitter)

В Индии собака вступила в схватку со львицей. Видео опубликовал в Twitter офицер Индийской лесной службы (Indian Forest Service) Парвин Касван.

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Ролик начинается с кадров схватки, на которых трудно что-то разглядеть из-за облака пыли. Затем пес отступил, но продолжил лаять. Вскоре он снова побежал на львицу и завязалась новая схватка. Львица пару раз махнула лапой – и ее оппонент отступил.

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"Мне бы столько уверенности по жизни. Собака против льва. Мы видим проблему взаимодействия бездомных собак и диких животных", – подписал ролик Касван.

Видео уже попало в крупные индийские медиа. Касван надеется, что люди поймут серьезную проблему, которая показана на этих кадрах.

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Марк Сировой
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