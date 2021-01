"Мне бы столько уверенности". В Индии собака вступила в схватку со львицей – видео

В Индии собака вступила в схватку со львицей. Видео опубликовал в Twitter офицер Индийской лесной службы (Indian Forest Service) Парвин Касван.

Ролик начинается с кадров схватки, на которых трудно что-то разглядеть из-за облака пыли. Затем пес отступил, но продолжил лаять. Вскоре он снова побежал на львицу и завязалась новая схватка. Львица пару раз махнула лапой – и ее оппонент отступил.

Need this much confidence in life. Dog vs Lion. It also highlights issue of stray dogs & wildlife interaction. @zubinashara pic.twitter.com/lNu7X4ALm5