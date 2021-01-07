Впервые в Центральной Америке. В Никарагуа родился белый бенгальский тигр – фото

В зоопарке Никарагуа родился белый бенгальский тигр. Это первый тигренок, рожденный в Центральной Америке. Об этом сообщает BBC.

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Детеныша назвали Снежок. Его воспитывает жена директора зоопарка, поскольку мать детеныша отвергла его.

Мать, желто-черная бенгальская тигрица, которую пять лет назад спасли из цирка, не может производить молоко для кормления Снежка, говорит директор зоопарка Эдуардо Сакаса.

Снежка кормят каждые три часа теплым козьим молоком. Мать тигренка, носительница рецессивного гена, который дает белый окрас, унаследовала его от своего отца. Сейчас белые бенгальские тигры встречаются только в программах разведения в неволе, их иногда скрещивают для сохранения отличительного цвета. У некоторых таких тигров встречаются проблемы со здоровьем.

Он будет не первым белым тигром в зоопарке, в 2019 году Мексика подарила им двух таких тигрят.

В августе 2019 года в бельгийском зоопарке родились панды-близнецы размером с ежика.

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Владислав Сердюк

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