Впервые в Центральной Америке. В Никарагуа родился белый бенгальский тигр – фото
В зоопарке Никарагуа родился белый бенгальский тигр. Это первый тигренок, рожденный в Центральной Америке. Об этом сообщает BBC.
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Детеныша назвали Снежок. Его воспитывает жена директора зоопарка, поскольку мать детеныша отвергла его.
Мать, желто-черная бенгальская тигрица, которую пять лет назад спасли из цирка, не может производить молоко для кормления Снежка, говорит директор зоопарка Эдуардо Сакаса.
Rare white tiger born at Nicaragua zoo #AFP https://t.co/ih1LBve2cK— AFP Photo (@AFPphoto) January 6, 2021
@intiocon pic.twitter.com/v0In1bZEAd
Снежка кормят каждые три часа теплым козьим молоком. Мать тигренка, носительница рецессивного гена, который дает белый окрас, унаследовала его от своего отца. Сейчас белые бенгальские тигры встречаются только в программах разведения в неволе, их иногда скрещивают для сохранения отличительного цвета. У некоторых таких тигров встречаются проблемы со здоровьем.
Он будет не первым белым тигром в зоопарке, в 2019 году Мексика подарила им двух таких тигрят.
- В августе 2019 года в бельгийском зоопарке родились панды-близнецы размером с ежика.
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