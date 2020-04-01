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"Можно выбросить в Дунай". Премьер Словакии сетует на негодные коронавирус-тесты

"Можно выбросить в Дунай". Премьер Словакии сетует на негодные коронавирус-тесты - Фото
Иллюстративное фото: Rob Engelaar/EPA
01.04.2020, 14:25

В Словакии получили китайские тесты, которые не способны выявить коронавирусную болезнь COVID-19 на ранних стадиях

Правительство Словакии закупило у Китая 1,2 млн экспресс-тестов для определения наличия антител к коронавирусу SARS-CoV-2. Как утверждает премьер Словакии Игорь Матович, все они "неточные" и не позволяют выявить вирус на ранних стадиях заболевания, пишет Bloomberg.

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Тесты были закуплены властями Словакии у местных посредников за $16 млн. По словам Матовича, теперь их - тесты - "можно просто выбросить в Дунай".

В Словакии допускают, что у премьера была своя причина так отзываться о приобретенных тестах: их закупило прошлое правительство, которое Матович обвинял в участии в коррупционных схемах.

Это не первый случай, когда китайские тесты для определения коронавируса не работают: подобные жалобы поступали ранее от Испании и ряда других европейских стран.

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Китай словакия тест коронавирус антитело COVID-19 SARS-CoV-2 экспресс-тест
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