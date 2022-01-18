Мощный взрыв и пожар. Горит 970-километровый нефтепровод Киркук-Джейхан в Турции: видео
Сегодня, 18 января, в Турции на нефтепроводе Киркук-Джейхан произошел взрыв, который привел к сильному пожару. Об этом сообщает Daily Sabah.
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Турецкий государственный оператор Botaş заявил, что перекрыл поток нефти по нефтепроводу Киркук-Джейхан после взрыва вблизи юго-восточной провинции Кахраманмараш.
В заявлении Botaş также говорится, что после взрыва вспыхнул пожар, и для тушения огня были задействованы пожарные и аварийно-спасательный персонал.
Причина взрыва, который произошел на 511-ом километре нефтепровода, пока неизвестна.
Мэр Кахраманмараша Хайреттин Гюнгор сказал, что взрыв в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш не привел к жертвам.
Губернатор провинции Омер Фарук Джошкун сообщил, что пожар не затронул жилые кварталы вблизи зоны взрыва.
Как отмечается, нефтепровод Киркук-Джейхан и ранее подвергался террористическим атакам со стороны террористов Исламского государства и членов Рабочей партии Курдистана.
В результате атаки ИГ в 2014 году иракская сторона трубопровода была закрыта.
В конце сентября 2021-го министерство нефти Ирака объявило, что Ирак и Турция собираются вновь открыть 970-километровый трубопровод, по которому иракская нефть транспортируется из Киркука на экспортные объекты в Джейхане на побережье Средиземного моря.
Это крупнейшая линия экспорта сырой нефти Ирака.
#BREAKING— Dailyaz (@dailyaz1) January 18, 2022
Big Explosion Reported at Turkey's #Kirkuk-Ceyhan Oil Pipeline
#Turkey #BreakingNews https://t.co/0CqiZ4cX4J pic.twitter.com/knLA664kjP
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