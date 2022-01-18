Остров Тонга с вулканом ушел под воду после извержения, главный остров затопило: анимация
После извержения вулкана тихоокеанское государство Тонга оказалось частично затопленным. Об этом сообщает Bloomberg, публикуя новые спутниковые снимки последствий извержения Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в субботу.
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Для анимации использованы фото, сделанные Maxar в апреле 2021 года и после извержения. Столица Нукуалофа (находится в 64 км от вулкана) укрыта темно-коричневым пеплом, а на фото из столичного порта видны повреждения, нанесенные цунами.
These images show how the Tonga volcano's eruption left the island at the heart of the disaster almost entirely submerged https://t.co/ORuzXkvC1V pic.twitter.com/sxGxFjCSkD— Bloomberg (@business) January 18, 2022
Остров Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай оказался почти полностью затоплен, на спутниковых снимках видно, что над водой остались лишь небольшие участки суши.
По данным геологической службы, шлейфы вулканического газа, дыма и пепла достигли высоты 19 км.
По данным Министерства иностранных дел Новой Зеландии, по меньшей мере два человека погибли в результате извержения. Однако реальный масштаб ущерба все еще неизвестен, так как связь с островом прервана из-за повреждения подводного интернет-кабеля.
- 15 января на Тонга обрушилось цунами, вызванное подводным извержением вулкана. Местные власти говорят, что извержение было очень сильным и напоминало "громкие звуки грома" на Фиджи, находящемся в 800 км от Тонга.
- Цунами после извержения вулкана докатилось даже до украинской станции в Антарктиде: полярники показали видео волн.
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