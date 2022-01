Остров Тонга с вулканом ушел под воду после извержения, главный остров затопило: анимация

После извержения вулкана тихоокеанское государство Тонга оказалось частично затопленным. Об этом сообщает Bloomberg, публикуя новые спутниковые снимки последствий извержения Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в субботу.

Для анимации использованы фото, сделанные Maxar в апреле 2021 года и после извержения. Столица Нукуалофа (находится в 64 км от вулкана) укрыта темно-коричневым пеплом, а на фото из столичного порта видны повреждения, нанесенные цунами.

