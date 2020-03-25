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Мужчина в Исландии заболел двумя разными штаммами коронавируса

Мужчина в Исландии заболел двумя разными штаммами коронавируса - Фото
Военные медики США (скриншот из видеозаписи)
25.03.2020, 08:56

Исландские генетики говорят, что у них - уникальный пока что случай: впервые зафиксировано, что человека заразили два штамма коронавируса SARS-CoV-2

Впервые зарегистрирован случай двойной коронавирусной инфекции: у мужчины в Исландии диагностировали SARS-CoV-2 разных штаммов - исходного из Уханя и местного, который пока не фиксировался где-либо еще. Об этом со ссылкой на главу биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона пишет местное издание RUV.

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Исследователи считают, что второй штамм – мутация оригинального, причем он якобы стал более агрессивным, так как пациент заразил других именно им. Стефанссон, однако, предположил, что это может быть просто совпадением.

Сейчас известно о двух штаммах SARS-CoV-2: уханьской версии и европейской, у которой из генома исчез фрагмент в 382 нуклеотида.

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По оценкам специалиста, около 1% исландцев (из 364 000 человек населения) уже инфицированы, хотя официальное тестирование показывает другой результат – вдвое меньше.

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Евгений Пилипенко
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