В геноме коронавируса обнаружена "обнадеживающая" мутация: исследование

Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом в ложном цвете (фото — NIAID)

В геноме коронавируса SARS-CoV-2, который обнаружен у восьми госпитализированных пациентов в Сингапуре, зафиксировано крупное изменение: из последовательности его РНК исчезли 382 "буквы"-нуклеотида. Это может привести к ослаблению патогена, говорится в препринте исследования на сервере biorxiv.org.

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Удаленный участок затронул транскрипционно-регуляторную последовательность ORF8.

В подавляющем большинстве случаев c SARS-CoV (атипичная пневмония) и MERS-CoV (ближневосточная лихорадка) также происходили мутации/делеции на этом фрагменте, причем они были связаны со снижением репликативной приспособленности вируса.

"Это согласуется с наблюдением, что к концу вспышки SARS последовательности генома были с делецией ORF8, что может быть связано с адаптацией хозяина. Поэтому мы предполагаем, что делеция участка у SARS-CoV-2 может привести к ослабленному фенотипу вируса (то есть, его менее агрессивной форме на первых этапах заражения, - ред.)", - делают вывод авторы исследования.

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Ученые пишут, что SARS-CoV-2 считался генетически более стабильным, чем его "предшественники" - SARS-CoV и MERS-CoV, но теперь эта гипотеза поставлена под сомнение.

Выводы в препринтах исследований (еще не проверенных рецензентами и не опубликованных) следует воспринимать, как предварительные.