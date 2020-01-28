Мужчина возил в авто скелет, чтобы ездить по льготной полосе

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В США полиция задержала мужчину, который возил в машине искусственный скелет, чтобы пользоваться льготной полосой для транспорта с пассажирами. Об этом сообщает BBC.

Полицейские заметили одетый и привязанный к пассажирскому креслу скелет. Они попросили 62-летнего водителя выйти из авто, а затем ему выписали штраф.

Власти штата Аризона рассказали, что правила пользования льготными полосами ежегодно нарушает около 7000 водителей и 62-летний мужчина не первый, кто прибегнул к таким мерам, чтобы обойти их.