МВД Грузии расследует беспорядки 20-21 июня как мятеж

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Министерство внутренних дел Грузии будет расследовать беспорядки 20-21 июля как "мятеж с целью насильственного изменения конституционного строя". Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Грузии.

Также ведется расследование в отношении депутата от оппозиционного Единого национального движения Никанора Мелия. Его обвиняют в организации массовых беспорядков по статье 225 УК.

Кроме того, идет расследование и в отношении полицейских, которые применили к протестующим слезоточивый газ.

20 июня на проспекте Шота Руставели в Тбилиси началась акция протеста после скандала с российским депутатом Сергеем Гавриловым, приглашенным председателем заседания Межпарламентской ассамблеи православия.

Спикер парламента Грузии, секретарь правящей партии Грузинская мечта Ираклий Кобахидзе подал заявление об отставке. Протестующие продолжили акцию, но их разогнали.

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