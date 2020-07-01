"Мы были в аду". В семье из Аризоны от коронавируса умерли пять человек: видео

Семья Рикардо Агуэрры (Скриншот видео Facebook/ajplusenglish)

Американец мексиканского происхождения Рикардо Агуэрра, который живет в штате Аризона, рассказал историю своей семьи, в которой из-за эпидемии коронавируса умерли пять человек. Видеозапись его рассказа опубликована в Facebook канала AJ+.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы побывали в аду. Оба моих родителя тяжело больны. Моего отца интубировали 13 мая", – сказал он.

Беременная жена Агуэрры и двое его детей также борются с болезнью.

"Сильнее всех в нашей семье пострадала моя кузина: она потеряла своих отца, мужа и бабушку. Она лишилась их всех за несколько дней".

Агуэрра говорит, что члены его семьи приняли все меры предосторожности, но все равно заразились.

Он опроверг мнение о том, что среди латиноамериканцев много зараженных потому, что они постоянно встречаются на многолюдных семейных праздниках.

"У нас не было семейных собрани... Где мы заразились? Я понятия не имею. Но я виню правительство в появляющихся новых случаях болезни. Я считаю, что губернатор не выполняет свою часть обязанностей", – говорит Агуэрра.

В сюжете говорится, что губернатор штата Аризона разрешил возобновить бизнес в мае. Но в конце июня, когда количество заражений резко возросло, он приказал снова все закрыть. Недавно штат установил однодневный рекордный максимум по новым случаям COVID-19.

Отмечается, что Калифорния, Техас и Флорида по мере роста числа случаев заболевания также снова ужесточают ограничения или замедляют их ослабление.

Вчера, 30 июня, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что если сегодняшняя тенденция к росту числа инфицированных коронавирусом в ряде американских штатов сохранится, то США могут столкнуться со 100 000 случаев в день

Читайте также: ВОЗ предупреждает: Миллионы людей могут умереть во время второй волны COVID-19