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"Мы были в аду". В семье из Аризоны от коронавируса умерли пять человек: видео

"Мы были в аду". В семье из Аризоны от коронавируса умерли пять человек: видео - Фото
Семья Рикардо Агуэрры (Скриншот видео Facebook/ajplusenglish)
01.07.2020, 20:35

Житель американского штат Аризона рассказал о том, как его семья столкнулась с коронавирусом – об умерших и заболевших родственниках

Американец мексиканского происхождения Рикардо Агуэрра, который живет в штате Аризона, рассказал историю своей семьи, в которой из-за эпидемии коронавируса умерли пять человек. Видеозапись его рассказа опубликована в Facebook канала AJ+.

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"Мы побывали в аду. Оба моих родителя тяжело больны. Моего отца интубировали 13 мая", – сказал он.

Беременная жена Агуэрры и двое его детей также борются с болезнью.

"Сильнее всех в нашей семье пострадала моя кузина: она потеряла своих отца, мужа и бабушку. Она лишилась их всех за несколько дней".

Агуэрра говорит, что члены его семьи приняли все меры предосторожности, но все равно заразились.

Он опроверг мнение о том, что среди латиноамериканцев много зараженных потому, что они постоянно встречаются на многолюдных семейных праздниках.

"У нас не было семейных собрани... Где мы заразились? Я понятия не имею. Но я виню правительство в появляющихся новых случаях болезни. Я считаю, что губернатор не выполняет свою часть обязанностей", – говорит Агуэрра.

В сюжете говорится, что губернатор штата Аризона разрешил возобновить бизнес в мае. Но в конце июня, когда количество заражений резко возросло, он приказал снова все закрыть. Недавно штат установил однодневный рекордный максимум по новым случаям COVID-19. 

Отмечается, что Калифорния, Техас и Флорида по мере роста числа случаев заболевания также снова ужесточают ограничения или замедляют их ослабление.

  • Вчера, 30 июня, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что если сегодняшняя тенденция к росту числа инфицированных коронавирусом в ряде американских штатов сохранится, то США могут столкнуться со 100 000 случаев в день.

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Наталия Медведева
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