"Мы были в аду". В семье из Аризоны от коронавируса умерли пять человек: видео

Американец мексиканского происхождения Рикардо Агуэрра, который живет в штате Аризона, рассказал историю своей семьи, в которой из-за эпидемии коронавируса умерли пять человек. Видеозапись его рассказа опубликована в Facebook канала AJ+.
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"Мы побывали в аду. Оба моих родителя тяжело больны. Моего отца интубировали 13 мая", – сказал он.
Беременная жена Агуэрры и двое его детей также борются с болезнью.
"Сильнее всех в нашей семье пострадала моя кузина: она потеряла своих отца, мужа и бабушку. Она лишилась их всех за несколько дней".
Агуэрра говорит, что члены его семьи приняли все меры предосторожности, но все равно заразились.
Он опроверг мнение о том, что среди латиноамериканцев много зараженных потому, что они постоянно встречаются на многолюдных семейных праздниках.
"У нас не было семейных собрани... Где мы заразились? Я понятия не имею. Но я виню правительство в появляющихся новых случаях болезни. Я считаю, что губернатор не выполняет свою часть обязанностей", – говорит Агуэрра.
В сюжете говорится, что губернатор штата Аризона разрешил возобновить бизнес в мае. Но в конце июня, когда количество заражений резко возросло, он приказал снова все закрыть. Недавно штат установил однодневный рекордный максимум по новым случаям COVID-19.
Отмечается, что Калифорния, Техас и Флорида по мере роста числа случаев заболевания также снова ужесточают ограничения или замедляют их ослабление.
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