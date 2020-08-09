"Мы еще мягко отвечали". Лукашенко заявил, что "сдерживает" силовиков

Белорусский президент потребовал от людей "исполнять закон" - и тогда, говорит, не будет никаких проблем

Президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что "никто никаких репрессий" против сторонников его конкурентов на выборах главы государства "в нарушение закона не предпринимал и предпринимать не будет", и пригрозил – "мы еще мягко отвечали". Об этом он заявил сегодня, пишет госагентство БЕЛТА.

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Лукашенко потребовал от людей "исполнять закон". "И исчезнут всякие разговоры про репрессии или еще про что-то. Закон и только закон! Будете нарушать - будем отвечать. И то, мы еще мягко отвечали. Честно вам скажу: мы всегда сдерживали правоохранителей", - подчеркнул он.

Лукашенко отметил, что ему лично не выгодно какое-либо давление на оппонентов. "Какое давление? Никакого давления нет. Вы поймите, если что-то случится с этими штабами, кто за это ответит? Я отвечу. Поэтому я боюсь, чтобы хотя бы дожить до завтрашнего утра и ни один волос с их головы не упал", - сказал он.

Президент РБ заявил, что нужно тщательно разобраться с каждым конкретным случаем задержания и причин этого, потому что произвольные задержания ему только во вред: "Это мне не надо. Все это фейки или же надумано".

9 августа 2020-го в РБ проходят выборы президента. Люди во многих городах страны вышли на протесты .

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Евгений Пилипенко

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