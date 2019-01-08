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08.01.2019, 07:57

Мы разбили 99% исламского халифата - Помпео

Мы разбили 99% исламского халифата - Помпео - Фото
Майкл Помпео (фото - EPA)

Государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что кампания США и союзников в Сирии была невероятно успешной

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США вместе с союзниками разбили 99% исламистов в Сирии. Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео

"Мы разбили 99% халифата. Это должно быть первое предложение в каждом сообщении, не так ли? Это была невероятно успешная кампания, и у нас было много хороших партнеров", - сказал госсекретарь. 

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По словам Помпео, дальше будет обсуждаться вопрос, как убедиться в том, что США и союзники делают все, что могут, для борьбы с исламистами. 

"Угроза радикального исламского терроризма останется с нами на какое-то время, и мы продолжим следить, чтобы возрождение таких халифатов, как ИГ, не происходило на наших глазах", - отметил глава внешнеполитического ведомства США. 

19 декабря Трамп заявил о победе над боевиками Исламского государства в Сирии и анонсировал "полный" и "быстрый" вывод американских войск оттуда.

3 января госсекретарь Майк Помпео сообщил, что военнослужащие Соединенных Штатов начали покидать Сирию.

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Теги: Майкл Помпео, США, Сирия, иг, исламисты
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