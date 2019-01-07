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07.01.2019, 10:09

"Мы разбираемся": Трамп отреагировал на арест американца в РФ

"Мы разбираемся": Трамп отреагировал на арест американца в РФ - Фото
Дональд Трамп (фото - EPA)

Белый дом знает о задержании и разбирается с этим, сказал президент США

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Президент США Дональд Трамп в курсе задержания в России американского гражданина, бывшего морского пехотинца Пола Уилана и его администрация "с этим разбирается". Об этом он сказал, отвечая в воскресенье в Белом доме на вопрос журналиста, передает Голос Америки.

Кроме того, как сообщается, брат задержанного Дэвид Уилан высказал предположение, что Пола, возможно, хотят обменять на россиянку Марию Бутину, арестованную в США. 

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"Но, в то же время, это могут быть и случайные события", – добавил он.

28 декабря ФСБ РФ задержала в Москве Уилана, которого российские спецслужбы подозревают в шпионаже. Против него открыто уголовное дело. США потребовали от России немедленно освободить Уилана. Задержанный оказался гражданином не только США, но также Британии, Канады и Ирландии. 

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Теги: США, дональд трамп, фсб, пол уилан, задержанный американец
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