"Мы разбираемся": Трамп отреагировал на арест американца в РФ

Дональд Трамп (фото - EPA)

Президент США Дональд Трамп в курсе задержания в России американского гражданина, бывшего морского пехотинца Пола Уилана и его администрация "с этим разбирается". Об этом он сказал, отвечая в воскресенье в Белом доме на вопрос журналиста, передает Голос Америки.

Кроме того, как сообщается, брат задержанного Дэвид Уилан высказал предположение, что Пола, возможно, хотят обменять на россиянку Марию Бутину, арестованную в США.

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"Но, в то же время, это могут быть и случайные события", – добавил он.

28 декабря ФСБ РФ задержала в Москве Уилана, которого российские спецслужбы подозревают в шпионаже. Против него открыто уголовное дело. США потребовали от России немедленно освободить Уилана. Задержанный оказался гражданином не только США, но также Британии, Канады и Ирландии.

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