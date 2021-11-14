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"Мы все еще стучимся в дверь катастрофы". В Глазго приняли новое климатическое соглашение

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2021, 08:57
Саммит COP26 (Фото - EPA)

На саммите COP26 в Глазго заключили соглашение по предотвращению изменений климата – страны согласились "постепенно сокращать" использование угля, хотя изначально планировали отказаться от него. Об этом сообщает BBC.

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Сообщается, что Климатический пакт в Глазго – это первое в истории соглашение, которое содержит четкий план по сокращению использования угля. Также документ предусматривает сокращение выбросов и выделение средств развивающимся странам, которые помогут им адаптироваться к климатическим изменениям.

"Но обещаний недостаточно, чтобы ограничить повышение температуры до 1,5 градусов", – отмечают журналисты.

От обязательства по поэтапному отказу от угля отказались из-за протеста Индии. Министр климата Индии Бхупендер Ядав спросил, как развивающиеся страны могут обещать поэтапно отказаться от угля и ископаемого топлива, когда им "все еще предстоит заниматься своими программами развития и искоренением бедности". 

В итоге страны пообещали "постепенно сокращать" использование угля. Президент COP26 Алок Шарма сказал, что "глубоко сожалеет" об этом.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что планета "висит на волоске": "Мы все еще стучимся в дверь климатической катастрофы... Пора переходить в аварийный режим".

Страны встретятся в следующем году, чтобы скоординировать дальнейшие действия по сокращению выбросов с целью достижения цели в 1,5 градуса. Текущие обещания, если они будут выполнены, ограничат глобальное потепление примерно до 2,4 градусов.

Политический директор благотворительной организации ActionAid Ларс Кох сказал, что упоминание только угля вызывает разочарование: "Это дает возможность богатым странам, добывающим и загрязняющим окружающую среду более века, беспрепятственно продолжать добычу нефти и газа".

  • Летом 2021-го в ООН подготовили первую за семь лет масштабную оценку изменений климата. В отчете говорится, что глобальное потепление развивается быстрее, чем предполагалось, и в этом почти полностью виновато человечество.
  • В начале октября в ООН заявили, что миру грозит глобальный водный кризис на фоне изменений климата. 

Читайте также: Мы не справились. Климат на Земле станет гораздо хуже. Вот что всех нас ждет

Владислав Сердюк
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