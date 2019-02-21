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21.02.2019, 06:50

Мюллер уже выдвинул обвинения по "российскому делу" - генпрокурор

Мюллер уже выдвинул обвинения по "российскому делу" - генпрокурор - Фото
Билл Барр (фото - EPA)

По данным CNN, генеральный прокурор США собирается на следующей неделе объявить о завершении расследования вмешательства России в выборы

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Генпрокурор Билл Барр может уже на следующей неделе официально объявить о завершении расследования вмешательства России в политические процессы в Штатах. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на свои источники.

Напомним, это расследование ведет Роберт Мюллер.

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После официального объявления доклад передадут в Конгресс.

По данным CNN, офис Мюллера уже выдвинул официальные обвинения и приговорил ряд сотрудников избирательной кампании Трампа, включая экс-руководителя его избирательного штаба Пола Манафорта и бывшего адвоката Майкла Коэна.

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение об обнародовании доклада Мюллера является прерогативой министра юстиции. Сам же он считает его "охотой на ведьм".

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Теги: дональд трамп, Роберт Мюллер﻿, Уильям Барр, выборы
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