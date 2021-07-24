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На Аляске спасли мужчину, который неделю отбивался от медведя

Цей матеріал також доступний українською
24.07.2021, 09:00
На Аляске спасли мужчину, который неделю отбивался от медведя - Фото
Медведи Гризли (Фото - pixabay.com)

На Аляске береговая охрана США спасла мужчину, который в течение недели защищался от медведя гризли. Об этом сообщает BBC

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Экипаж охраны направлялся на вертолете к группе ученых, исследующих дикую природу. Но из-за погоды они сбились с пути и заметили на крыше хижины мужчину, который размахивал руками и звал на помощь. Когда они прибыли, то обнаружили, что мужчина, выходя из хижины, спотыкался и размахивал белым флагом.

Он рассказал, что на него напал гризли. Мужчина несколько дней не спал, поскольку медведь возвращался к его лагерю каждую ночь. На груди у пострадавшего обнаружили синяк, также у него была перевязана нога. Дверь хижины была оторвана, а еще у него почти закончились патроны для пистолета. 

Его имя не называется, но сообщается, что ему за пятьдесят или за шестьдесят лет. Его друзья сказали, что он вовремя не вернулся домой из поездки. Мужчину доставили в больницу для оказания медпомощи, его травмы не опасны для жизни. 

Местные власти описывают штат Аляска как "медвежью страну", но уточняют, что агрессивные встречи с этим видом редки.

  • 2 июня сообщалось, что в США 17-летняя девушка с голыми руками бросилась на медведя в своем дворе.

Читайте также: В Румынии медведь погнался за лыжником – тот смог оторваться: видео

Владислав Сердюк
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аляска медведь гризли
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