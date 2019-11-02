На авиационном шоу в США разбился военный самолет: есть погибший

Фото: скриншот видео

Во время авиационного шоу разбился военный самолет во Флориде, погиб пилот. Об этом cообщает CNN.

"Один человек погиб во второй половине дня пятницу в результате авиакатастрофы на авиашоу Стюарт в штате Флорида", - отмечается в сообщении.

По данным Федерального управления авиации США, авария произошла с военным самолетом Grumman OV-1 Mohawk около 13:15 по местному времени. На борту находился только один пилот.

1 ноября состоялся первый из трех дней авиашоу Стюарт, местная власть заявила, что остальные мероприятия, которые были запланированы на пятницу, перенесли на сегодня.