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На авиационном шоу в США разбился военный самолет: есть погибший

На авиационном шоу в США разбился военный самолет: есть погибший - Фото
Фото: скриншот видео
02.11.2019, 07:19

В результате авиакатастрофы погиб пилот

Во время авиационного шоу разбился военный самолет во Флориде, погиб пилот. Об этом cообщает CNN.

"Один человек погиб во второй половине дня пятницу в результате авиакатастрофы на авиашоу Стюарт в штате Флорида", - отмечается в сообщении.

По данным Федерального управления авиации США, авария произошла с военным самолетом Grumman OV-1 Mohawk около 13:15 по местному времени. На борту находился только один пилот.

1 ноября состоялся первый из трех дней авиашоу Стюарт, местная власть заявила, что остальные мероприятия, которые были запланированы на пятницу, перенесли на сегодня.

  • 30 октября сообщалось, что легкомоторный самолет Cessna 414A 29 октября упал на жилой район в штате Нью-Джерси на северо-востоке США.
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США Grumman OV-1 Mohawk авиационное шоу
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